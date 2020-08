Paolo Bonolis e Antonella Clerici, il gelo sul palco: "Non ne ha beccata una, che pesci piglio?"

30 agosto 2020 a

La seconda edizione del Festival di Sanremo condotta da Paolo Bonolis, nel 2009, è stata decisamente movimentata. Il presentatore di Ciao Darwin e Avanti un altro la ripercorre in una divertente intervista a TvBlog, riservando anche qualche aneddoto sull'amica Antonella Clerici, all'Ariston insieme a lui. Si parte però con l'episodio, mitico, di una donna salita sul palco all'improvviso per protesta contro l'uso delle pellicce.

"Mi ricordo che stavo facendo un’intervista a Hugh Hefner (il fondatore di Playboy, ndr) e salì sul palco una ragazza con le tette fuori che pensava di metterci in difficoltà con questo suo gesto". La reazione di Bonolis e Hefner fu però assolutamente composta, e lo "scandalo" sperato morì sul nascere. Momenti di imbarazzo veri, invece, per "colpa" della Clerici durante l'ospitata di Hugh Grant, difficile da sé per i capricci dell'attore britannico. Antonellina entrò cantando She, ma era molto emozionata... "A quel punto non sapevo più che pesci pigliare, non ha beccato una sola nota. Però è stato molto divertente, lei è molto carina ed è sempre stata molto disponibile, una amica".

