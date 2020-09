Grande Fratello Vip, la bomba di Maurizio Costanzo: "Fausto Leali, Mussolini e negr***? Ecco chi sapeva tutto"

Francesco Fredella 24 settembre 2020 a

Maurizio Costanzo asfalta Fausto Leali. Al papà del talk televisivo non sono piaciuti i comportamenti del cantante al Grande Fratello vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E sulle pagine del settimanale Nuovo, Costanzo parte all’attacco. “Che su Benito Mussolini Fausto Leali la pensasse così, e quali fossero le sue idee politiche, si sapeva da un pezzo. Quindi, partiamo col dire che gli autori del reality show di Canale 5 non avrebbero dovuto ammetterlo nella Casa. Detto ciò, va condannata la sua frase su Mussolini e il termine sul fratello di Balotelli. Chieda scusa pubblicamente!”, scrive Costanzo.

Rewind. Fausto Leali, commettendo un clamoroso scivolone, si è reso protagonista di un’offesa a sfondo razziale nei confronti di Enock Balotelli. Che, con grande classe, l’ha perdonato ed abbracciato in diretta (senza che il cantante avesse chiesto scusa). Poi, pochi giorni prima, la frase su Benito Mussolini. La moglie di Leali, Germana Schena, subito dopo la squalifica ha tuonato: “Mio marito non è come avete visto. Non è razzista e nemmeno fascista”, avrebbe raccontato ad alcuni amici più intimi esternando la propria delusione per quello che è accaduto.

