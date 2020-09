Grande Fratello Vip, dopo Gabriel Garko interviene Gabriele Rossi: l'amico di Rocco Casalino e l'Ares gate

25 settembre 2020 a

a

a

"Verità e giustizia". Non è il titolo di una fiction, ma il succo di un commento di Gabriele Rossi al post su Instagram di Gabriel Garko. Siamo però in tema, perché l'attore sarà questa sera al Grande Fratello Vip, probabilmente per rispondere alle accuse della sua ex fidanzata Adua Del Vesco a proposito dell'agenzia Ares, di cui entrambi hanno fatto parte. La Del Vesco ha sganciato delle vere e proprie bombe in grado di far tremare Mediaset, visto che molti dei nomi citati sono star delle fiction più amate degli ultimi anni, a cominciare proprio da Garko.

"Come mai Gabriel Garko...". L'insinuazione-terremoto dell'ex di Italia 1: "Finalmente finirà gente in galera"

La Del Vesco ha parlato di sesso orale imposto da un produttore, pressioni psicologiche pesantissime, una vera e propria "setta satanica" con tanto di "Lucifero", misterioso padre padrone. Garko ha annunciato la sua presenza nella casa con parole sibilline: “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire…Sono sicuro che molta gente giudicherà… Sono sicuro che tante persone non capiranno….E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura…Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…". E Rossi? L'amico di Garko ha così commentato: "C'era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare… trovò il sentiero della Giustizia", Per chi non lo ricordasse, il ballerino e attore ha partecipato alla primissima edizione del GF Vip, arrivando secondo. Il gossip si era scatenato a proposito di una sua intima amicizia proprio con Garko e di recente i paparazzi lo avevano beccato a fianco di Rocco Casalino, il portavoce del premier. Chissà che anche da lui non possano arrivare nuovi pezzi dell'imbarazzante mosaico chiamato Ares-gate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.