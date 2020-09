Grande Fratello Vip, "Elisabetta Gregoraci leader. Briatore? Reazione pazzesca": Michele Cucuzza bastona mister Billionaire

Francesco Fredella 29 settembre 2020 a

a

a

Da giornalista (vero fuoriclasse) a concorrente del Grande Fratello Vip. Ora attento osservatore del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Sicuramente Michele Cuccuzza ha un occhio particolarmente allenato per osservare quello che accade nella casa più spiata d’Italia. E adesso tuona: “Difficile, in questi giorni, stabilire una leader. Ma secondo me potrebbe spuntarla Elisabetta Gregoraci, fa la diva. Mi sembra estremamente posata e matura. Non deve dimostrare niente a nessuno. La rende un personaggio che può captare i favori del pubblico”. Nelle ultime ore, però, l’attacco di Flavio Briatore alla Gregoraci. “Vuole essere autonoma? Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”, tuona l’imprenditore sulle colonne de Il Fatto Quotidiano. “Non mi aspettavo da Briatore una frase del genere”, commenta Cucuzza. “Chi si trova nella casa è indifeso, non può reagire. Lei è sempre misurata, non ha mai una parola di troppo. I suoi toni delicati nei confronti di Briatore sono veri. Pazzesco che ci sia una reazione di questo tipo”, conclude il giornalista che ha conosciuto Briatore in passato. “E’ una persona generosa e di larghe vedute”. Cucuzza, riscoperto dal pubblico più giovane proprio grazie al Gf Vip nei mesi scorsi, è abbastanza dispiaciuto per l’uscita di Fulvio Abbate. “Con la sua sapienza e cultura poteva essere la cifra del programma”, commenta. “Vedo Enock Balotelli e Patrizia De Blanck in disparte. Forse un po’ spenti”.

"Alfonso!". Gregoraci furiosa con Signorini: il filmato compromettente con Pretelli che non doveva andare in onda | Video

"Al GF Vip per stare coi ragazzini". Briatore contro la Gregoraci, siamo alle minacce: "Vuole autonomia?", bordata sui soldi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.