Ezio Greggio, il "drammatico" primo incontro con Silvio Berlusconi: "Mi guardò sconcertato, era tutto finito"

Una lunga intervista in cui Ezio Greggio ripercorre la sua carriera, alla vigilia del lancio del film Lockdown all'Italiana, nelle sale da metà ottobre. Al Giorno, lo storico conduttore di Striscia la Notizia parla dei suoi esordi in tv, dei compagni di viaggio, dei suoi comici preferiti e chi più ne ha più ne metta. Ma Greggio svela anche un aneddoto gustoso, relativo a Silvio Berlusconi e al lancio di Drive In, una trasmissione che ha fatto la storia della televisione commerciale ma a cui il Cav, almeno per qualche minuto, non ha creduto. Quando gli chiedono come fu il suo incontro con Berlusconi, perché di primo incontro si trattava, Ezio Greggio risponde: "Ricordo la riunione in cui Antonio Ricci e io gli mostrammo la puntata zero di Drive In. Lui voleva una specie di Domenica In, un varietà classico. Ci guardò sconcertato, capimmo che era tutto finito, non era quel che voleva - ricorda Greggio -. Ma lui disse: Non è quello che avevo chiesto. E noi già verso la porta. Poi ci disse: Ma intuisco che possa piacere al pubblico. Va bene, fate le prime puntate. Accettò l'imprevisto, la novità. Era questa la sua grandezza", conclude Ezio Greggio ricordando un momento a suo modo decisivo per la nostra tv.

