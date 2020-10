Paolo Bonolis, Affari tuoi e il "contratto plurimilionario". Costanzo, la bomba sul passaggio da Mediaset alla Rai

11 ottobre 2020 a

a

a

Che Paolo Bonolis sia pronto a mollare Mediaset per lavorare in Rai? La voce agita i corridoi sia a viale Mazzini che a Cologno Monzese e Maurizio Costanzo, forse l'uomo che meglio conosce la tv italiana e i suoi protagonisti, lancia il sasso nel grande stagno dei palinsesti. Una lettrice scrive a Nuovo Tv chiedendo della possibilità di vedere Bonolis, uomo-simbolo del Biscione con show di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro, condurre Affari tuoi, altro storico quiz della tv pubblica. E Costanzo, nella sua rubrica settimanale, a sorpresa non chiude la porta: "Per ora Bonolis è legato a Mediaset da un contratto plurimilionario. Qualche incursione nella Rai l’ha fatta nella sua carriera, ma mai dire mai". Appuntamento al 2021?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.