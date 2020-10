Nina Moric e l'audio-choc di Fabrizio Corona: "Pronto a venire lì, fracassarti la testa e ucciderti"

13 ottobre 2020 a

Una conversazione da brividi quella pubblicata da Nina Moric. La modella ha voluto rompere il silenzio su Instagram, diffondendo un audio choc di Fabrizio Corona, suo ex. Al centro la decisione del figlio 18enne Carlos di vivere con il padre e non con la Moric. "Non riesco più a stare zitta - scrive -. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo quello che continuo a passare". Nella prima telefonata Nina è al telefono con Corona: "Perché gli hai creato tutti questi traumi a nostro figlio? Perché mi dici che sono una pu**ana davanti a Carlos?", chiede lei stando all'audio diffuso. "Io penso - replica l'ex paparazzo - che sono arrivato quasi al limite di venire a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo".

Poi è il turno di Carlos. Anche questa conversazione è registrata: "Mamma voglio ritrasferirmi da te, voglio stare con te, diventare una persona migliore. Voglio liberarmi da queste persone. Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare ad essere una persona più buona". "Carlos cancella la chiamata - esordisce la Moric - lui (Corona) ti controlla il telefono". E ancora: "Non sei abbandonato, ci sono io, sono il tuo scudo. Sappi che la mamma non è stupida, ti proteggerà sempre. Piuttosto che lasciarti nelle mani sbagliate io morirei. Devi stare sereno, è solo questione di tempo perché so che tu stai male", conclude la modella in un audio a dir poco sconcertante.

