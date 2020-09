Luis Suarez, Fabrizio Corona fuori controllo: "Pronto allo sciopero della fame, non perché sono interista"

24 settembre 2020 a

a

a

Sul caso-Luis Suarez e l'esame farsa per ottenere la cittadinanza italiana si sono espressi proprio tutti. Anche l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ha definito la vicenda come "una delle cose più vergognose successe nell'ultimo periodo". Corona è intervenuto su Instagram, dove ha postato diverse stories, oltre a un video da un minuto, per dire la sua. Addirittura ha annunciato uno sciopero della fame nel caso in cui non venisse condannato nessuno: "Lo dico da cittadino italiano, non perché sono tifoso dell'Inter", ha scritto.

"Se non ci sarà subito un’indagine e delle custodie cautelari, devo pensare male - ha continuato Corona - Io sto cercando di seguire delle regole, e vorrei che le regole valessero per tutti. Mi aspetto qualcosa di eclatante, perché è giusto punire tutti quanti quando sbagliano". Un chiaro riferimento alla sua esperienza personale e alle sue condanne per foto-ricatti e reati fiscali, che lo hanno portato prima in carcere e ora ai domiciliari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.