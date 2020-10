Raffaella Carrà fa saltare A raccontare comincia tu. "Ho paura". Bomba coronavirus sui palinsesti Rai

28 ottobre 2020 a

a

a

Non ci sarà nessuna nuova edizione di A raccontare comincia tu e a deciderlo è stata Raffaella Carrà. Finché non passerà la pandemia di coronavirus, lo show "confidenziale" di Raitre resterà fermo ai box. Intervistata dal quotidiano spagnolo El Pais, la Raffa nazionale si è sbottonata, ammettendo paura e delusione: "Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell’essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po’ turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata".

"Cuore e polmoni, il problema è dopo". Coronavirus, la drammatica testimonianza di Massimiliano Ossini

Per questo motivo la Carrà ha preferito rinviare tutto, per non stravolgere il format. Nelle prime due edizioni la Carrà aveva intervistato, tra gli altri, Fiorello, Sophia Loren, Maria De Filippi, Vittorio Sgarbi e Luciana Littizzetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.