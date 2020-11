Alda D'Eusanio, dopo gli insulti la pazzesca rivelazione su Fabrizio Corona: "Se avessi potuto, lo avrei fatto"

04 novembre 2020 a

a

a

Una presa di posizione a sorpresa, quella di Alda D'Eusanio su Fabrizio Corona. I due, qualcuno lo ricorderà, si erano scontrati in modo violentissimo a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, con la prima che ha criticato con toni fortissimi l'ex re dei paparazzi. Ma ora, intervistata dal settimanale Voi, la D'Eusanio aggiusta il tiro. E sorprende. "Se ne avessi avuto la possibilità, mi sarei alzata e sarei andata ad abbracciare Fabrizio", afferma. E come mai ha cambiato idea, a fronte di quelle durissime parole pronunciate in passato? "Lo ho sempre accusato di buttare al vento quello che la fortuna gli ha dato: ha una grande bellezza, il talento, la capacità", ha concluso. Insomma, una Alda D'Eusanio a sorpresa.

"Sono positivo, ecco le prove". Fabrizio Corona smentisce il figlio e insulta (anche) Libero: fuori controllo, l'ultimo Covid-show

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.