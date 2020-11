Stefano D'Orazio, Luciana Littizzetto e la gaffe imbarazzante: "Per te Dodi", confonde i Pooh e poi cancella tutto

07 novembre 2020 a

“Per te Dodi”. Luciana Littizzetto si è resa protagonista suo malgrado di una gaffe abbastanza clamorosa, tanto che lei stessa se ne è accorta quasi subito, facendo sparire il post in fretta e furia. Su Instagram aveva infatti pubblicato un messaggio per la morte di Stefano D’Orazio, uno dei membri storici dei Pooh. La Littizzetto lo ha però confuso con Dodi Battaglia, il chitarrista, che invece per fortuna sta benissimo. Almeno fisicamente, dato che moralmente è ovviamente distrutto dal dolore per la perdita del caro amico e compagno di band. “Era il fratello che io, figlio unico, non avevo - ha dichiarato all’Ansa - quando perdi una persona così cara soffri da morire, ma non ti rendi conto subito di quello che è successo”. Un dolore accentuato dal fatto che D’Orazio è morto da solo in ospedale a causa del Covid: “Non stava bene, ma non mi sembrava niente di così allarmante. Si era infettato con questo virus, ma come tante altre persone. Fino a tre ore fa aspettavo un messaggio di aggiornamento e invece mi è arrivata questa mazzata che mi ha spezzato le gambe. È devastante - ha concluso - immaginarlo morire in solitudine”.

