Stefano D'Orazio, Red Canzian sconvolto: “Covid crudele. Febbre improvvisa, poi tutto è precipitato”

07 novembre 2020 a

La morte di Stefano D’Orazio ha sconvolto il mondo dello spettacolo e l’Italia intera, ma soprattutto i suoi cari amici e compagni di band. Red Canzian, bassista dei Pooh e legatissimo al collega scomparso, ha raccontato a fatica all’Adnkronos come sta vivendo questi momenti ovviamente molto dolorosi. “Sono devastato - ha esordito - trovo assurdo quello che stiamo vivendo. La velocità è stata disarmante, la morte dolorosa e il Covid ha reso tutto crudele, ci ha tolto la possibilità di stare con lui, di stargli vicino, di tenergli la mano. È una malattia bastarda, che aggiunge crudeltà al dolore”. Red Canzian ha poi spiegato a Ilaria Floris come è venuto a conoscenza della malattia di D’Orazio: “Lo abbiamo saputo una settimana fa. È entrato in ospedale, con questa febbre improvvisa. Ci hanno detto che era il Covid. Il virus gli aveva già preso i polmoni, e poi tutto è precipitato”.

