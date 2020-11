Chiara Ferragni, ecografia con Fedez. Selvaggia Lucarelli, la testimone: "Sono passati davanti a me...". Favoriti perché vip?

13 novembre 2020 a

Una semplice foto di una ecografia scatena la polemica su Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper ha pubblicato su Instagram lo scatto della visita della moglie, incinta del secondo figlio, alla storica clinica Mangiagalli di Milano. Piccolo dettaglio: secondo le regole anti-Covid, ai mariti, compagni e semplici accompagnatori è proibito entrare con le fidanzate o consorti in ospedale. Da qui le accuse di avere avuto favoritismi perché vip.



"Io ero nella sala d'attesa del Mangiagalli che attendevo la visita da sola e mio marito fuori in macchina - spiega una testimone a Selvaggia Lucarelli -. Fedez e la Ferragni sono passati qui insieme davanti a me uscendo dall'ambulatorio. Mi avevano detto poco prima che mio marito non poteva entrare". Dalla clinica fanno sapere che "in alcuni rari casi alle visite sono ammessi i padri". "Specialmente se ti chiami Fedez", chiosa Selvaggia.

