Vasco Rossi, "è andata a casa con...". Colpa d'Alfredo? Pazzesca scoperta: con chi ce l'aveva (davvero) il rocker

24 novembre 2020 a

a

a

Ricordate la canzone di successo di Vasco Rossi Colpa d'Alfredo?. Impossibile non ricordarla, ammettiamolo. Ecco, dimenticatevi di Alfredo. Protagonista della hit infatti si chiama Andrea Giacobazzi e non è di colore come indicava il cantante. "Vasco ha sempre detto che suonava meglio Alfredo", è la giustificazione che fornisce il diretto interessato a Leggo.it. Dopo 40 anni dunque il mistero sembra risolto. "Erano anni intensi - prosegue - non so dire se belli o brutti. L'inizio musicale non fu facile, non veniva capita certa musica, c'era un perbenismo di fondo che rendeva tutto più difficile".

Avete mai visto Lorenzo, il figlio che Vasco Rossi ha riconosciuto a 16 anni? "Fazzoletti a non finire": impressionante | Guarda

Non solo, perché Andrea ricorda Daniela, la ragazza per cui Vasco Rossi perse la testa e che solo dopo assidui tentativi accettò l'invito a uscire con lui. "E da lì iniziò tutto". "Vasco venne da noi, stava a duemila per l'emozione. Io iniziai a parlargli dicendo che, visto che doveva arrivare a Misano dove la sera avrebbe dovuto suonare, era meglio che partiva in tempo utile per non rimanere imbottigliato nel traffico. Questi erano i discorsi seri e inopportuni che gli hanno fatto sciupare tutte le occasioni". Poi però qualcosa mise i bastoni tra le ruote al cantante: "La discoteca era frequentata da un certo Santino, un ragazzotto con origini meridionali. Aveva la carnagione così scura che dopo mezza giornata al mare sembrava un tunisino... si era comprato una Bmw e Daniela scelse di andare via con lui, lasciando Vasco a fare tutti i suoi progetti". Insomma, nella hit non ci sono stranieri ma solo un uomo che - a detta del cantante - aveva una particolare caratteristica fisica. Era solo ben dotato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.