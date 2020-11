Iva Zanicchi, morto il fratello Antonio: situazione precipitata in 48 ore. Dopo le parole in tv, il dramma

Francesco Fredella 25 novembre 2020 a

a

a

Il fratello di Iva Zanicchi è morto oggi, mercoledì 25 novembre, a Vimercate. Antonio Zanicchi, 77 anni, era cardiopatico da tanti anni. Pensionato dell’Eni era stato ricoverato nei giorni scorsi scorsi, più o meno nello stesso periodo in cui Iva e’ stata colpita da polmonite bilaterale causata dal coronavirus. La situazione è precipitata nelle ultime 48 ore. La stessa Zanicchi giorni fa a Fuori dal coro aveva commosso l'Italia intera: "Voglio dare il mio plasma, lo faccio col cuore perché so di poter salvare persone, ho ancora un fratello all'ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico, sono molto presa da questa cosa". Ma purtroppo le ultime notizie non sono state affatto buone. Probabile, insomma, il fatto che il fratello di Iva, a cui rivolgiamo il nostro abbraccio, sia morto di Covid.

"Mio fratello è ancora grave in ospedale". Iva Zanicchi da Giordano, il dramma Covid non è finito: "L'ho già chiesto ai medici" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.