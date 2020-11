Milly Carlucci e Maradona a Ballando con le stelle: "Quella sera a cena", una impressionante premonizione

Francesco Fredella 26 novembre 2020 a

La notizia della morte del di Diego Armando Maradona a 60 anni, a causa di un attacco cardiaco, ha sconvolto tutti: non solo il mondo del calcio. Ma anche la tv, il cinema e il mondo dell’economia. Ne parlano tutti: in Italia e all’estero. Intanto, in Rete la parola “Maradona” resta la più cliccata in assoluto. A Protagonisti, la trasmissione di RTL102.5, Milly Carlucci parla del Pibe de oro. “Una sera a cena gli chiesero del suo erede calcistico. E lui aveva le idee ben chiare”.



Nel 2017 Maradona partecipò a Ballando con le stelle, lo show di Rai1 del sabato sera. “Lui era un vulcano in ebollizione. Era unico”, racconta la Carlucci a microfoni spenti prima dell’intervento in diretta. Poi apre il cassetto dei ricordi e descrive il suo rapporto di amicizia con Maradona. “Gli ho voluto tanto bene e sono certo che me volesse anche lui. Chi lo ha conosciuto lo sa: era uno che si faceva in quattro per tutti”, dice al telefono a RTL102.5.



“L’ho avuto a Ballando con le stelle come concorrente e poi ci siamo rivisti in occasione della partita della Pace. Ho il ricordo delle cene passate con lui. Non era mai solo, ma con un codazzo di persone. Non dimenticherò mai quando nel 2005 - duramente una cena - gli chiesero chi fosse il suo erede. Era la domanda che tutti gli rivolgevano. Lui rispose: Messi. All’epoca ancora sconosciuto. Ma Maradona, con il suo intuito, già sapeva chi potesse prendere in futuro lo scettro in campo”. E poi dice: “Con lui non ti potevi arrabbiare. Era genio e sregolatezza. Una volta a Ballando era quasi impossibile convincerlo a fare gli allenamenti di ballo. Un po’ seguiva la ballerina, un po’ improvvisava alla sua maniera. Era Maradona”, dice la Carlucci. “Aveva un senso della musica pazzesco. E mi diceva: “Per noi quando c’è una festa è fondamenta ballare. Infatti, riusciva ad avere ritmo sempre”.

