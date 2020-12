Stefano De Martino, sospeso il suo programma "Made in Sud". Terremoto in Rai: "Non c'entra solo il palinsesto"

10 dicembre 2020 a

Made in Sud, il programma comico di Rai 2 condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, si ferma. Non andrà in onda l'anno prossimo, né in primavera né in autunno, secondo quanto riportato da TvBlog e Dagospia. Il motivo? Probabilmente la Rai vuole lasciare il programma a riposo e dedicarsi ad altro in palinsesto, come il nuovo show La Caserma. Ma non sarebbe questa l'unica ragione. Il portale di Roberto D’Agostino, infatti, ha svelato: "A Napoli gira voce che lo stop al titolo comico in onda sulla seconda rete non sarebbe dovuto solo a motivi di palinsesto. Di cosa si tratta?". C'entrano forse i due conduttori? Non è dato sapere e, per il momento, né De Martino né la Trotta hanno confermato o smentito la notizia.

Intanto l'ex ballerino di Amici è impegnato con le registrazioni di un altro programma, Stasera tutto è possibile, lo show nato con Amadeus che presto tornerà in tv, sempre su Rai 2. L'ex di Belen Rodriguez è stato confermato al timone della trasmissione per il secondo anno consecutivo e la messa in onda è prevista per il prossimo gennaio. Fatima Trotta, invece, non avrebbe nessun altro progetto in ballo. Su Instagram, infatti, la conduttrice e attrice napoletana ha parlato di un periodo di pausa. "Purtroppo non tutti gli artisti in questo periodo lavorano ma ci rifaremo”.

