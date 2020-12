Boomdabash, il gruppo salentino torna con una raccolta dei loro grandi successi e tre inediti

10 dicembre 2020 a

I Boomdabash, dopo l’uscita del nuovo brano “Don’t worry”, escono domani con Don’t worry (Best Of 2005-2020)”, una raccolta tra inediti e grandi successi per celebrare i primi 15 anni di carriera della band. Il disco già disponibile in pre order https://lnk.to/DW_BESTOF esce su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy). All’interno della raccolta ben 22 brani fra cui le più grandi hit come “Mambo salentino”, “karaoke”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, a cui si aggiungono tre inediti tra cui il singolo apripista che titola l’intero progetto “Don’t worry”, “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi.

Tornano i Boomdabash con "Don't worry": ecco il video / Guarda

“Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto fino qui. Sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l’abbiamo mai abbandonata. Don’t worry – il best of è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, è la fotografia del nostro modo di vivere e concepire la musica, è l’essenza dei nostri primi 15 anni insieme", il pensiero della band su questo ultimo loro lavoro.

