Grande Fratello Vip, Filippo Nardi censurato. "Non possiamo mandarlo in onda", frasi sconcertanti: un caso a Mediaset

18 dicembre 2020 a

a

a

"Due o tre cose molto, molto pesanti". Barbara D'Urso parla di Grande Fratello Vip a Pomeriggio 5 e cala il gelo quando si affronta il tema Filippo Nardi. Il "Conte" si è lasciato andare a frasi sconcertanti su Maria Teresa Ruta e rischia una clamorosa squalifica a una sola settimana dal suo ingresso nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "Ha detto delle cose che non possiamo mandare in onda perché siamo in fascia protetta quindi si vedrà cosa deciderà domani sera il Grande Fratello Vip…", è costretta a censurarlo la D'Urso. "Quanto mi date se strofino i genitali sulla testa di Maria Teresa?", la battuta greve e volgare di Nardi. "A me non ha fatto ridere per niente… Sono veramente tutti quanti scandalizzati giustamente sul web".

"Quanto mi date per strofinare i genitali in faccia alla Ruta?". Orrore-Nardi, "c'è l'ok di Signorini": sbattuto fuori a tempo record

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.