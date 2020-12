Affari tuoi, Carlo Conti e gli effetti del Covid: "Dolori e stanchezza", andrà in onda così

23 dicembre 2020 a

A 40 giorni dal ricovero in ospedale, Carlo Conti non è ancora uscito dal tunnel del coronavirus. Da sabato 26 dicembre il conduttore toscano tornerà in tv con la nuova versione di Affari Tuoi, su Raiuno dalle 20.30 alle 22.30. L'amatissimo quiz sui pacchi ripartirà riveduto e corretto, con montepremi ridotti, molti ospiti vip e un format tutto dedicato alle coppie, anche gay. Ma il primo pensiero va alla salute di Conti, colpito dal virus in contemporanea con l'amico e collega Gerry Scotti.



Entrambi, durante la dura degenza, si scambiavano messaggini per confrontarsi sulle terapie. Conti è riuscito anche a collegarsi con Tale e quale show, il programma che stava conducendo, per poi tornare alla guida dello show una volta tornato a casa, in un inedito smart working televisivo durato una puntata. Ma come sta oggi, quasi due mesi dopo il contagio e le cure? "Ho ancora un po’ di dolori e di stanchezza - ammette intervistato dal settimanale DiPiù Tv -. Non mi sento ancora al cento per cento", e anche per questo le "puntate lunghissime" rischiano di affaticarlo, almeno per i primi tempi. Di sicuro però non si farà angosciare dallo share. Il sabato sera sfiderà C'è posta per te di Maria De Filippi: "Penso sia importante fare trasmissioni piacevoli senza essere ossessionati dai risultati. Ci lega un rapporto di profonda amicizia che va ben oltre i dati d’ascolto".

