Enrico Mentana, la confessione di Antonella Clerici: "Perché gli devo tutto". Gentilissimo o furbissimo?

Antonella Clerici ricorda: «Avevo 28 anni e lui 35, non sarei qui se non ci fosse stato lui che ha creduto in me, eravamo due ragazzi». Antonella Clerici si riferisce a Enrico "Chicco" Mentana: il direttore del Tg La7, ospite da lei a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1 e, con l'occasione, ha raccontato quando era appena arrivata a Roma e collaborava con lui al Tg2 ed Enrico, gentilissimo o furbissimo, andava a prenderla in motoretta. Il buon ricordo comunque è più che reciproco.

