Maria Monsè, "terapia di coppia o lo lascio": il diktat al marito dopo uno strano Natale

Un Natale sicuramente diverso. Strano per tutti. E anche in casa Monsè accade qualcosa di particolare: Perla, la figlia di Maria Monsè e suo marito Salvatore, scrive una lettera a Babbo Natale. Niente regali. Niente viaggi. Un solo desiderio: far tornare il sereno in famiglia. Anzi, Perla - che ad appena 14 anni dimostra tanta maturità, scrive: “Cari mamma e papà come unico regalo di quest’anno di andare a risolvere questi problemi (gelosia ndr) da uno psicologo”. Una vera cannonata sparata da Perla.

Maria Monsè indaga. “Mia figlia si riferisce al fatto che mio marito Salvatore è diventato morboso, geloso. Ha ascoltato le nostre discussioni, animate ma sempre con modi e termini equilibrati. Salvatore, forse, non tollera gli uomini del mio passato”, precisa la Monsè. Che rimarca: “Mi sono fatta l’esame di coscienza. Ma mio marito si sente troppo sicuro di me, sono siciliana e sono sempre pronta a dargli tutte le sicurezze”. Insomma, in casa Monsè sono giorni un po’ convulsi dove non mancano tensioni. Tutto per colpa di una gelosia improvvisa che sarebbe venuta a galla nella vita di coppia di Maria e Salvatore. “Loro, ci racconta una fonte segreta, sono complici in tutto quello che fanno: amano la vita e forse un po’ di gelosia nasconde un profondo amore che dopo vent’anni è sotto gli occhi di tutti”. La Monsè, intanto, è pronta a tornare in tv. Tante le ipotesi: L’Isola dei famosi dietro l’angolo, dove potrebbe approdare anche Amedeo Goria (attenzionato dalla produzione, visto che tra poche settimane andrà in pensione dalla Rai). Se così fosse per gli amanti della cronaca rosa ci sarebbe un piatto ricco. E la Monsè, intanto, sgancia la bomba: “Ho detto a Salvatore di andare insieme a fare terapia di coppia, altrimenti lo lascio”. Cala il gelo.

