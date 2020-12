Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta azzera Amedeo Goria: corna? "Perché avrei dovuto farlo", parole pesantissime

18 dicembre 2020 a

Faccia a faccia. Insomma, uno di fronte all’altro all’altra: Maria Teresa Ruta e Cristano Malgioglio si confessano nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Parlano per un po’ di tempo. Senza segreti. Malgy, curiosissimo, indaga sul suo matrimonio naufragato: “Perché hai continuato a perdonarlo?”. E il riferimento va a Amedeo Goria, ex marito della Ruta che l’avrebbe tradita più volte durante il matrimonio. “Non l’ho mai tradito, ma se l’avessi fatto mi avrebbe fatto soffrire di meno”, tuona la Ruta (che potrebbe essere una delle papabili nuove conduttrici della prossima stagione televisiva). “Non volevo vedere la verità. Ho sofferto per anni”, continua la Ruta. E Malgy la gela: “Io sarei impazzito”. Ma Amedeo, proprio al Gf vip, ha confessato di provare un forte sentimento verso la sua ex moglie. Amore? Forse sì.

