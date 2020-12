La vita in diretta, "bottiglia spaccata contro il muro": raptus di Raffaella Carrà

Francesco Fredella 29 dicembre 2020 a

Raffaella Carrà farà il vaccino. Il “caschetto biondo che fa impazzire il mondo” lo racconta a La vita in diretta. “Io quando toccherà a me lo farò sicuramente, perché ho visto troppe persone, anche qualche amico, che ha sofferto tantissimo per combattere il coronavirus. Allora non è meglio farsi il vaccino? Hai la libertà di uscire, di viaggiare, di rivivere praticamente”, dice la Carrà che su Il Corriere della Sera ha detto di essere pronta ha festeggiare la fine del 2020 (anno orribile) rompendo qualcosa. E lo ribadisce nell’intervista a La vita in diretta: “Prendo la bottiglia vuota usata per il brindisi di mezzanotte, soffio dentro tutte le cose brutte dell’anno e la tiro contro un muro. Per me rompere la bottiglia è una piccola scaramanzia. Quest’anno lo farò pensando alle rogne, ai fastidi e ai dolori di questo 2020”. Secondo Raffaella - con 60 anni di carriera alle spalle - l’emergenza durerà ancora un po’. “L’unica cosa è che, nella mia umile esperienza, penso che questa storia durerà almeno un anno e mezzo, due, quindi non perdiamo di vista le tre regole fondamentali: mantenere la distanza, mettere le mascherine e lavarsi le mani”, continua su Rai 1.

