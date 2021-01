Chiara Ferragni, il clamoroso sfogo della mamma: "Essere sua madre? Un danno alla mia credibilità"

Roberto Alessi 17 gennaio 2021 a

Nella buona e nella cattiva sorte non è solo la formula che si recita ai matrimoni. Come quello che ha visto unire sua figlia, Chiara Ferragni, e Fedez nel 2018. È anche il titolo del nuovo thriller firmato Marina Di Guardo, mamma della potente influencer. «Il romanzo, pubblicato da Mondadori, racconta di Irene, giovane illustratrice di talento vittima di un marito geloso, Gianluigi», mi racconta ancora Diego Paura, grande critico letterario di Napoli. La donna vive da anni ostaggio di un uomo ossessivo e violento, da cui ha avuto la piccola Arianna. Irene è convinta, come tante altre vittime di violenza domestica, di meritarsi la semi-segregazione a cui lui la costringe a forza di minacce e lividi. All'indomani dell'ennesimo litigio, grazie al sostegno di Alice - l'amica d'infanzia che vive a Londra - Irene trova il coraggio di ribellarsi. Mentre il marito è al lavoro, carica in macchina la figlia e scappa da Milano. Si rifugia in un piccolo paese di provincia, nella casa in cui è cresciuta e che i genitori le hanno lasciato in eredità. Gianluigi però la rintraccia e le intima di tornare in città, minacciando ritorsioni non soltanto legali. Irene è ormai sul punto di cedere al diktat del marito-aguzzino. Essere "la mamma di Chiara Ferragni" è però un'arma a doppio taglio, quando si pubblica. «Credo mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggi per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano: "Ah, la mamma della Ferragni pubblica libri: chissà chi è che glieli scrive..."»

