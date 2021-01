Verissimo, dramma per Elisabetta Gregoraci: "Operata d'urgenza dopo il GfVip", la disgrazia che aveva taciuto

29 gennaio 2021 a

Paura dopo il Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci si è dovuta sottoporre a un intervento all’utero. A raccontarlo è la stessa showgirl ospite di Verissimo. Nella puntata del 30 gennaio l'ex moglie di Flavio Briatore ha svelato quanto tenuto in segreto fino ad oggi. L'ex inquilina della casa più spiata d'Italia ha spiegato a Silvia Toffanin di aver scoperto di avere un polipo nell’utero durante una visita di controllo. Il ginecologo le ha fatto sapere che avrebbe dovuto subire un’operazione chirurgica già il giorno dopo, con lo scopo di eliminare questo piccolo polipo. Una confessione sconvolgente. La stessa Gregoraci, accompagnata nel salotto di Canale 5 dalla sorella Marzia, ha ammesso di aver avuto paura. La showgirl si è detta parecchio scottata da quanto accaduto alla madre. La donna non è riuscita a superare la malattia ed è morta nel 2010 a causa di un tumore.

“Fortunatamente sto molto bene”, ha poi voluto rassicurare tutti specificando che la rivelazione è “per ricordare che la prevenzione è importantissima”. In ogni caso quanto accaduto non ha nulla a che vedere con l'uscita in anticipo dalla casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta ha infatti deciso di abbandonare il gioco quando Alfonso Signorini ha fatto sapere a tutti i concorrenti che la puntata finale sarebbe stata spostata. Inutili i tentativi dei suoi compagni di convincerla a cambiare idea. La Gregoraci ha infatti preso la sua decisione per stare accanto al figlio Nathan nei giorni di Natale.

Poco dopo l'addio al programma, la showgirl è volata a Dubai assieme al figlio, appunto, e all'ex marito. Nessun ritorno di fiamma però. I due hanno trascorso in compagnia la vacanza per il bene di Nathan. Al momento pare non esserci nessuno nel cuore della bella conduttrice. Chiuso anche il capitolo Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci lo ha sempre e solo definito un amico.

