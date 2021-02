Selvaggia Lucarelli, l'ultimo vip fatto a pezzi: "Un evasore scelto come testimonial del governo"

03 febbraio 2021 a

Selvaggia Lucarelli contro Tiziano Ferro. E sui social volano parole grosse. “Tiziano Ferro evasore e ora il Governo lo sceglie come testimonial”, dice la giornalista che si rende protagonista dell’ennesima stoccata. Tiziano Ferro, che è testimonial del nuovo progetto "Code di casa", viene attaccato duramente dalla Lucarelli. Una vera doccia gelata per il cantante, che potrebbe prendere le distanze dalle frasi dalla Lucarelli. Come si sa, la giornalista non ha mai fatto sconti a nessuno ed è tornata alla ribalta proprio prendendo di mira Ferro. Le sue frasi, sicuramente, hanno fatto arrabbiare i fan.

Facciamo un passo indietro. Il cantante è stato chiamato a rappresentare con il proprio volto una campagna di sensibilizzazione, promossa dal Ministero della Salute. Il progetto si chiama "Code di casa" e riguarda gli animali. Tiziano Ferro, che vive da anni a Los Angeles, ad agosto scorso aveva lasciato tutti senza fiato dedicando un post sui social al suo cane, adiratissimo. Si tratta di un doberman. Così l’idea di affidare proprio a lui il volto della campagna di sensibilizzazione non è casuale.

Ma la decisione fa infuriare Selvaggia, che solleva un polverone contro il cantante, che ad ottobre 2020 è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per evasione fiscale. Secondo il Sole24ore la Cassazione ha confermato “la natura fittizia del trasferimento della residenza fiscale in Gran Bretagna di Tiziano Ferro” e ha ammonito i famosi a un maggiore senso etico”. Al cantante era stata contestata un’evasione fiscale da 6 milioni di euro.

