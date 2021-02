Nek, "ecco la mia mano oggi". Dramma con la sega circolare, la prima sconvolgente foto: a un passo dalla morte

Francesco Fredella 10 febbraio 2021 a

"Ecco la mia mano oggi", Nek mostra i segni dell'incidente. Ha rischiato di perdere una mano, ma la sua prontezza è stata la vera salvezza. Il cantante è arrivato all'ospedale che sanguinava senza perdere i sensi e la prontezza. Un racconto drammatico che aveva fatto a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. "La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita... e quest’anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone", scrive su Instagram.

Poi il cantante continua: "Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasformano tutto. Sì, programmerò pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo", sottolinea. Parole piene di dolore, ma anche di speranza e di determinazione.

Come accennato, Nek ha raccontato di recente questa disavventura a Verissimo. Non ha nascosto la paura di non farcela e di morire. Il cantante è stato vittima di un incidente in campagna mentre lavorava con una una sega circolare. Sarebbe potuto morire per emorragia, ma ha avuto la forza e il coraggio di mettersi in auto e guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo. Ben 11 ore di intervento chirurgico. Delicatissimo. Alla Toffanin aveva anche svelato la paura di non riuscire più a riprendere la mobilità dell’arto. Ora, per fortuna, sembra che stia meglio. I fan in tutti questi mesi lo hanno letteralmente inondato di messaggi, segno di quanto sia amato dal pubblico. Nek è sicuramente una colonna portante della musica italiana.

