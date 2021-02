Sanremo 2021, ci tocca pure Giovanna Botteri: un Festival a senso unico?

Francesco Fredella 24 febbraio 2021 a

Arrivano due super ospiti a Sanremo. Ormai il Festival di Amadeus, il secondo per l'esattezza condotto da lui. Adesso, sul palco dell'Ariston, arriverà pure Giovanna Botteri (storica giornalista e inviata della Rai). Una donna amatissima dal pubblico e che in televisione ha portato avanti decine e decine di collegamenti in giro per il mondo. Ha vinto il Premio Ischia alla presidenza del Premio Luchetta, il coronamento di una carriera lunghissima, iniziata nel 1985. Ora il tassello più prestigioso: il palco dell'Ariston.

Lo scorso anno, Striscia la notizia ironizzava sul suo aspetto fisico. E la giornalista rispondeva: “Sarei felice se fosse una scusa per discutere su cose importanti per noi, e soprattutto per le generazioni future di donne”. Poi sul sito Usgrai, il sindacato dei giornalisti Rai, diceva: "Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno o dovrebbero avere secondo non si sa bene chi… Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi".

Ma la Botteri non sarà l'unica super ospite. Ci sarà anche Alberto Tomba, il super sciatore che il mondo intero ci ha invidiato per anni. La notizia trapela grazie al sito di Davide Maggio. Ma è impossibile non ricordare che la carriera di Alberto Tomba e il Festival di Sanremo si sono incrociati nel 1988: la Rai1 decise di mandare in onda la seconda parte dello slalom delle Olimpiadi, interrompendo Sanremo.

