La vita in diretta, Carlo Conti rivela: "Un po' di gelosia l'ho provata!"

Carlo Conti torna questa sera su Rai 1 con lo show dedicato ai Ricchi e Poveri dal titolo “Che sarà sarà”: ne ha parlato lui stesso in collegamento con Alberto Matano a La vita in diretta. A tal proposito, rivolgendosi ad Amadeus, altro ospite del programma, ha detto: “L’invidia per me non esiste, ma l’anno scorso quando hai fatto la reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo, un po’ di gelosia l’ho provata!”. "Stasera lo racconterò”, ha anticipato, facendo scoppiare a ridere sia Amadeus che Alberto Matano.

“Sarà una bellissima serata di musica”, ha detto poi il conduttore de La vita in diretta riferendosi allo show di Conti in onda questa sera. Carlo Conti ha anche fatto un’anticipazione: “Nel corso della trasmissione farò un mea culpa perché negli anni ’80 noi che lavoravamo in radio snobbavamo i Ricchi e Poveri”.

Prima della fine del collegamento con Matano, poi, Conti ha rivelato che questa sera ci sarà una sorpresa molto particolare sui brani ‘Mamma Maria’ dei Ricchi e Poveri e ‘Mamma Mia’ degli Abba, dato che a lungo i Ricchi e Poveri sono stati considerati gli Abba italiani. Verrà forse fatto un mix delle due canzoni?

