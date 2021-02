Le Iene, Elisabetta Gregoraci e il faccia faccia a telecamere spente col suo "nemico" a Mediaset: incrocio pericoloso. E dicono che...

Francesco Fredella 24 febbraio 2021 a

Acqua passata. Basta rancori. Pace fatta tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino, grazie a Le iene l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed il conduttore (finalmente) riescono a chiarirsi. La Gregoraci è al centro di uno scherzo della trasmissione di Italia1, grazie a Nicolò De Vitiis. Subito dopo arriva in studio per un'intervista lampo. Innanzitutto parla del Grande Fratello vip, di cui è stata concorrente. Smentisce anche il presunto ritorno di fiamma con il suo ex marito Flavio Briatore.

Tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino, lo scorso anno, nono sono mancate tensioni. Grazie a Le Iene si confrontano. Parlano a lungo. Riescono a far chiarezza su quanto accaduto. Ci dicono dal quartier generale Mediaset che la pace avviene a telecamere spente. E mettono una pietra sopra a tutta la vicenda senza parlarne apertamente.

Era gennaio 2020, poco prima dell’inizio di Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci è sbottata su Instagram per l’esclusione da L’Altro Festival, il dopofestival di Nicola Savino. La soubrette 41enne ha dichiarato all’epoca di essere stata fatta fuori dal collega per via delle idee politiche di Flavio Briatore. La polemica è divampata e per giorni non si è parlato d’altro che della lite tra la Gregoraci e Savino.

Ma cosa era accaduto? Lo scorso anno Elisabetta Gregoraci aveva parlato di una trattativa con la Rai che sarebbe saltata all'improvviso per colpa dell'intromissione di Nicola Savino (che ha condotto L’Altro Festival). Elisabetta parlò della faccenda sui social. Tutto, subito, diventò virale. "Una scelta politica escludermi da Sanremo", disse la Gregoraci (come riporta Il Corriere della sera). Ma Savino si difese dicendo la sua versione dei fatti. Ora il lieto fine. Nessun attrito. Tutto chiarito. A distanza di un anno.

