Patrizia Pellegrino "operata d'urgenza per un tumore", l'indiscrezione lanciata dal settimanale di Cairo

Un dramma non ancora confermato quello di Patrizia Pellegrino. A lanciare la notizia è Diva e Donna che parla di "un'operazione urgente per un tumore al rene". Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore la 58enne avrebbe scoperto solo di recente la sua malattia e avrebbe addirittura rischiato di morire. Un'indiscrezione non ufficiale che vede però la Pellegrino uscirne nei migliori modi. La conduttrice starebbe infatti bene, anche se in convalescenza a casa, circondata dall’amore dei suoi tre figli e del compagno Giampaolo.

Una brutta esperienza che si va ad aggiungere a quella raccontata alle telecamere di Vieni da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, la Pellegrino aveva parlato della morte di suo figlio Riccardo. Il piccolo è morto subito dopo il parto e Patrizia non è riuscita neppure a dare l’ultimo saluto al suo bambino. Dopo quanto accaduto al suo terzogenito la soubrette ha deciso di adottare Gregory, un bambino proveniente dalla Russia.

La Pellegrino ha così tre figli: Gregory infatti si va ad aggiungere a Tommaso e Arianna, avuti dal primo matrimonio con Pietro Antisari Vittori. Dal 2015 la conduttrice è sentimentalmente legata a Giampaolo, manager assicurativo originario di Castellamare di Stabia e residente a Roma.

Nonostante sia molto attiva sui social, la Pellegrino non ha nè confermato nè smentito le voci fatte circolare da Diva e Donna. In ogni caso la conduttrice è da sempre impegnata a sensibilizzare la ricerca contro il cancro, in passato Patrizia ha sostenuto una nota onlus per i bambini malati di tumore.

