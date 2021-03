Sanremo 2021, "il grande protagonista" del Festival: Fiorello a colpi di pube, telespettatori in tilt

02 marzo 2021 a

"Dopo mezz'ora di Festival di Sanremo, abbiamo già il protagonista indiscusso". Amadeus? Fiorello? No, il carrello di plexiglass con cui vengono portati sul palco i tradizionali fiori da consegnare alle cantante in gara. Il Covid e le rigidissime regole per evitare i contagi impediscono ai presentatori di porgerli direttamente agli artisti, ma il cerimoniale e la tradizione possono essere aggiornati

"Abbiamo capito una cosa". Amadeus apre il Festival così: straziante nel teatro vuoto .



Così, per la gioia di Massimo Galli, Ilaria Capua, Walter Ricciardi e soci virologi, gli autori hanno trovato un escamotage: far viaggiare il bouquet sul carrello trasparente, con le cantanti che prendono il mazzo con le proprie mani. La situazione è un po' surreale, decisamente insolita. E Fiorello, di fronte alla giovane Elena Faggi delle Nuove proposte (evidentemente imbarazzata e spiazzata) ci gioca su ripetendo in continuazione "non puoi toccarli".

Una volta finita la gag, Fiorello si è ripreso il carrello che aveva portato sul palco rispedendolo dietro le quinte a spinta. Per la precisione, a colpi di pube, come i ragazzini annoiati al centro commerciale. Anche questo, in fondo, è il Sanremo "blindato" dell'epoca coronavirus. Troppo rigore? La prudenza non è mai troppa, a giudicare da quanto accaduto a Irama, il cantante uscito da Amici che ora rischia addirittura l'esclusione dal Festival per la positività al Covid di un membro del suo staff.

