Sanremo 2021, schiaffo alla miseria. Al Festival ci arriva con il suo umile yacht, roba da... "superdotati"

Pause. Silenzi. Aplomb. Zlatan Ibrahimovic sul palco del Festival di Sanremo è tutto d’un pezzo. Composto e concede pochi sorrisi. Sembra quasi un bodyguard. “Il festival di Zlatan deve durare 90 minuti e 90 di supplementari”, dice in una gag con Amadeus. Ma la sua performance non convince tutti: il super campione sembra un po’ impacciato. Come dire: meglio in campo che sul palco. Ovviamente solo una piccola parte della Rete esprime questa opinione, un’ampia parte elogia il campione milanista. Che si trova ad un soffio da due interisti, Amadeus e Fiorello.

Tra le curiosità su Ibrahimovic c’è il suo yacht "Unknown": una barca extralusso, con ogni tipo di confort, che vale circa 20 milioni di euro. Pensate che è lunga 30 metri. Ibra alloggia lì. Nello yacht di Ibra a bordo c’è persino una palestra attrezzata con ogni comfort. Ora, dopo l’infortunio, il campione del Milan la utilizza per proseguire il suo recupero fisico.

Ma ci pensa Fiorello a rianimare la serata. In diretta dà il suo numero di telefono. E succede di tutto: chiama Mara Venier. “Sono la Zia Mara. Mi sta piacendo di più senza pubblico questo festival”, dice. Poi Jovanotti, Morandi. Il telefono squilla. Sembra un vedo toccasana. Fiorello potrebbe riproporlo anche domani sera.

