Sanremo 2021, il sosia di Freddie Mercury beccato dalle telecamere senza mascherina: "Arrestato in tempo record"

Durante la puntata di giovedì 4 marzo di Ore 14, la trasmissione in onda su Rai2, è accaduto un episodio a dir poco singolare collegato al Festival di Sanremo 2021. Fuori dal teatro Ariston c’erano due inviati d’eccezione, Red Ronnie e Veronica Maya: a un certo punto si sono avvicinati a un sosia di Freddie Mercury, che ha attirato l’attenzione dei passanti e soprattutto delle telecamere grazie al suo travestimento, completo di microfono.

L’imitatore però non indossava né aveva con sé la mascherina e per questo è stato immediatamente ripreso da Milo Infante, che dallo studio gli ha chiesto invano di munirsi dello strumento di protezione individuale che è obbligatorio a causa dell’emergenza coronavirus. “Dobbiamo spostarci - ha dichiarato il conduttore di Rai2 rivolgendosi ai suoi inviati - perché la mascherina è un obbligo e va tenuta sempre. Questo imitatore è simpatico ma noi davvero non possiamo, allontanatevi”.

Veronica Maya e Red Ronnie hanno eseguito l’ordine impartito dallo studio, ma poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine che hanno arrestato il sosia di Mercury perché era senza mascherina. “Purtroppo la polizia ha arrestato Piero Venery - ha scritto Red Ronnie sui social - che con il progetto White Queen incarna il mito di Freddie Mercury. A nulla sono valse le mie parole in sua difesa. Con Veronica Maya lo avevamo coinvolto nella diretta su Rai2. Lui aveva cantato e quindi attirato l’attenzione della Polizia perché privo di mascherina”.

