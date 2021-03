Sanremo 2021, "Fermi tutti". Amadeus nel panico costretto a intervenire: sul palco accade l'inimmaginabile

04 marzo 2021 a

"Fermi tutti, fermi tutti". La terza serata di Sanremo è iniziata con un piccolo imprevisto. Il 4 marzo, tra i cantanti in gara, la scaletta ha visto anche Fasma e Nesli. Il duo si è presentato sul palco dell'Ariston per cantare "La fine". Il brano è un racconto autobiografico di tutti i sacrifici compiuti dal rapper di Senigallia per arrivare in quel punto della sua carriera, con la speranza che il futuro per lui sia migliore.

Peccato però che un disguido tecnico ha impedito di arrivare alla fine, appunto. Il microfono di Fasma infatti non ha funzionato: lui cantava, ma la voce non si sentiva. Un problema che Amadeus ha dovuto risolvere in men che non si dica. "Basta, fermi tutti, interrompiamo", ha urlato il conduttore nonché direttore artistico della kermesse musicale.

"Ma il microfono di chi non funziona?", ha poi chiesto alla regia ironizzando, "Sono due qua". E ancora costretto a prendere provvedimenti: "Non funziona un microfono, ci fermiamo un attimo e riprendiamo". Ed ecco che il Festival è stato interrotto dalla pubblicità, giusto il tempo per rimettere le cose a posto. Una volta tornati poi tutto è stato sistemato e Nesli e Fasma si sono esibiti. Questa volta senza essere mai sospesi.

