Sanremo 2021, Amadeus e il disastro-Rai con i Negramaro: interrompe la performance e cala il gelo. Poi nell'auricolare...

05 marzo 2021 a

La gaffe di Amadeus con Giuliano Sangiorgi e i Negramaro apre la terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti. La band salentina è ospite speciale dell'Ariston, e dopo la prima esibizione sta per partire con il secondo pezzo. A questo punto però il conduttore e direttore artistico irrompe sul palco, per bloccarli. "Voglio tranquillizzarli perché poi i Negramaro ritornano. Una volta che li abbiamo qui non li mandiamo più via".

Ne seguono momenti di gelo e imbarazzo. I Negramaro si guardano intorno e il loro leader Giuliano prende il microfono: "Dalla regia mi dicono...". Tutto vero: hanno avvertito gli ospiti, ma non Amadeus che infatti non può far altro che commentare stranito: "Ah, subito? Ma allora è meglio, è la prima buona notizia della serata". Sì, i Negramaro proseguiranno la loro esibizione, contrariamente a quanto comunicato ad Amadeus. Che infatti scherza: "Sono come i mariti, sempre l'ultimo a sapere le cose". E quando arriva anche Fiorello, in un divertente siparietto, sempre il cantante dei Negramaro "sfotte" simpaticamente Amadeus: "Perdonalo - spiega allo showman siciliano -, non sa quello che fa".

Che sia stata una serata movimentata lo confermano anche gli incidenti tecnici con Neffa (fuori sincrono) e il povero Fasma, che nel duetto con Nesli canta per un minuto buono a microfono spento, costringendo poi Amadeus a chiamare la pubblicità per rimediare.

