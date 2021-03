Sanremo 2021, Fiorello disperato ridicolizza Massimo D'Alema: gesto "estremo" sul palco, tutto ma non Baffino

05 marzo 2021 a

Dall'inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo, il super mattatore Fiorello si è presentato con un look e dei baffetti in perfetto stile vintage, quasi anni Trenta. Ma ieri, 4 marzo, durante la terza serata, Rosario si è fatto radere in diretta da Amadeus. "Mi hanno detto che assomiglio a Massimo D'Alema. Con tutto il rispetto", ha detto Fiorello, "sono affranto: prima dicevano che assomigliavo a George Clooney e adesso... D'Alema!".

Un siparietto esilarante. Fiorello ha dato quindi ad Amadeus un rasoio elettrico già pronto per l'uso e si è fatto tagliare i baffi sul palco dell'Ariston. "Mi hanno detto che somiglio a D'Alema. Hai Capito?", ha rimarcato lo showman, "mia moglie mi ha chiamato e mi ha detto che è vero. Questa cosa mi manda fuori di testa", ha continuato.

Durante la serata, il conduttore, come riporta il Giornale, ha anche letto alcuni commenti apparsi sui social. Frasi che confermavano appunto la somiglianza con Baffino D'Alema. "Ecco adesso sei tornato George Clooney", ha detto Amadeus dopo essersi improvvisato barbiere ed aver rasato l'amico. Peccato che poco dopo lo showman sia tornato sul palco dell'Ariston per rivelare che Amadeus in realtà ha utilizzato il rasoio al contrario e che questo gli ha causato un'irritazione al volto. Del resto Amadeus fa il conduttore di professione, e non il barbiere.

Tant'è. Il rasoio continua ad apparire in questa edizione del Festival. Si era visto infatti anche nel corso della prima puntata di Sanremo, al termine della serata, sempre il mattatore Fiorello, si era presentato con il rasoio elettrico, e si era fatto la barba in diretta. Gli era ricresciuta, semplicemente. Ma quella volta aveva tenuto i suoi baffetti vintage...

