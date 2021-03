Sanremo 2021, Fiorello sputa sul palco: gesto sconsiderato, cala il gelo con Amadeus

05 marzo 2021 a

La quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2021 si è aperto con il solito siparietto allestito da Amadeus e Fiorello, anche se stavolta è stato molto contenuto nei tempi perché c’è da correre. Stasera infatti verrà proclamato il vincitore delle Nuove Proposte e dovranno esibirsi tutti i 26 Big in gara: verranno anche assegnati i premi della critica e quindi da scaletta la fine delle trasmissioni dal palco del teatro Ariston è prevista addirittura alle 2.39 del mattino.

Fiorello si è presentato indossando una parrucca sulle note di “Wake me up before you go”: I lunghi capelli da donna sono un antipasto di ciò che avverrà più tardi, quando sarà previsto un omaggio a “Siamo donne”, lo storico successo consumatosi proprio al Festival di Sanremo. Tra l’altro lo showman siciliano si è reso protagonista di un piccolo “incidente” che ha fatto un attimo stranire Amadeus: a un certo punto si sono sentiti strani versi nel microfono, con Fiorello che ha iniziato a sputacchiare i capelli della parrucca che gli erano finiti in bocca.

Poi la serata è iniziata con le Nuove Proposte, presentate dal direttore d’orchestra Beatrice Venezi, la prima di una lunga serie di ospiti: ci saranno Barbara Palombelli, Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma, Matilde Gioli.

