Sanremo 2021, Giovanna Civitillo e le telefonate con mamma Amadeus: "Non farlo", diktat privatissimo

06 marzo 2021 a

a

a

Altro che "raccomandata", come accusano le malelingue. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, si sta conquistando il giusto riconoscimento a Prima Festival, lo spazio di anteprima condotto insieme a Valeria Graci e a Giovanni Vernia che "lancia" il Festival di Sanremo vero e proprio. Kermesse di cui il marito Amadeus è conduttore e direttore artistico. La verità è che Giovanna, in questi anni, non ha mai approfittato della luce professionale di Amadeus, preferendo ritagliarsi spazi moderati in tv e rimanendo spesso e volentieri lontana dai riflettori. Ma questa volta è arrivato il suo momento, e anche per questo molti la criticano.

"Si scandalizzano per la moglie, non per l'amante". Amadeus e la "sua" Giovanna, le impensabili parole del conduttore





E lei? Preferisce, come sempre, giocarsi le carte dell'umiltà e della simpatia. Intervistata dal settimanale Diva & Donna, per esempio, parla a ruota libera dei rapporti molto privati con la famiglia del marito, senza nascondere nulla. "Mia suocera mi chiama sempre dopo avermi visto in tv. Non vuole che metta i pantaloni, solo vestiti. È la mia prima fan. Mi controlla. Mi vuole molto femminile. Pensare che nella vita di ogni giorno sono sempre in jeans e scarpe da ginnastica".

"Vuole una foto". Colpo basso di Amadeus al notaio: la signora vorrebbe sotterrarsi, passionaccia svelata

Sui social, caso quasi unico nello showbiz italiano, la Civitillo e Amadeus hanno una pagina comune, e sono lontanissimi dalle "pose rutilanti" degli altri protagonisti della tv nostrana. Insomma, una dimensione molto "umana" che contraddistingue anche i rapporti personali con la suocera: "Dice sempre che sono la figlia che non ha mai avuto". L'ex ballerina de L'Eredità ha rapporti molto stretti anche con Alice, la figlia di Amadeus nata dal primo matrimonio con Marisa Di Martino e ora in Spagna per lavoro. E sarebbe stata proprio la ragazza, a suo tempo, a spingere Amadeus "a provarci" con Giovanna, avendo intuito l'intesa tra i due.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.