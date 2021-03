Sanremo 2021, "rischio annullamento per televoto anomalo": scoppia la polemica su Fedez e Chiara Ferragni

07 marzo 2021 a

Fedez e Francesca Michelin si sono resi protagonisti di una grande rimonta e per poco non hanno vinto il Festival di Sanremo 2021: con la loro “Chiamami per nome” hanno chiuso al secondo posto, alle spalle dei Maneskin e davanti a Ermal Meta. Decisivo per la coppia, che partiva fuori dalla top dieci all’inizio della quinta e ultima serata di questa 71esima edizione della kermesse canora, il ruolo giocato da Chiara Ferragni, che da casa ha messo in campo tutta la sua potenza di fuoco, sfruttando al meglio di 23 milioni di fan che può vantare su Instagram.

L’imprenditrice digitale ha fatto montare la polemica sul web perché ovviamente ai fan degli altri concorrenti non è andato giù che la Ferragni influenzasse in maniera così decisa l’esito del televoto: ma d’altronde non ha violato alcuna regola, quello sul palco del teatro Ariston era pur sempre suo marito. L’impegno per portarlo più avanti possibile in classifica è stato massimo: “Chiara Ferragni ha pubblicato letteralmente diciannove stories e tre post, di cui uno con Leone, in cui invita a votare Fedez. Ogni nostro tentativo di far salire qualcun altro sul podio sarà inutile”, ha scritto uno dei tanti utenti che si sono lamentati della situazione.

E ovviamente non poteva mancare la presa di posizione del Codacons, che vede sempre rosso quando si parla di Fedez. L’associazione ha fatto sapere che “vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico di casa. Il regolamento prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale, la stessa classifica rischia di essere annullata”.

