Sanremo 2021, Victoria dei Maneskin e la raffica di parolacce sul palco: "Sta dicendo di tutto", a microfoni accesi

07 marzo 2021 a

a

a

"Sta dicendo parolacce da mezz'ora". Victoria, bassista dei Maneskin, non si contiene e tra una risata e un pianto liberatorio coglie di sorpresa anche Fiorello e Amadeus. La band romana vince a sorpresa il Festival di Sanremo, e dopo aver abbracciato Fedez e Francesca Michielin, arrivati secondi, si scatena il delirio sul palco. Trofeo in mano, tra coriandoli e stelle filanti, il frontman Damiano si scioglie in un pianto a dirotto molto pop e poco rock, ma tant'è, sono giovani e l'emozione è comprensibile. Batterista e chitarrista fanno un po' da contorno, perché a rubare la scena è la biondina.

Il Festival è dei Maneskin, ma è bufera sul televoto: "Loro secondi?", cosa non torna a Sanremo





"Complimenti, io e Fiorello vi ringraziamo, ovviamente ora loro si esibiranno", si congeda Amadeus. "Col caz***o oh", si lascia sfuggire Victoria, evidentemente fuori controllo. Tutto intercettato dai microfoni della Rai, in diretta e in eurovisione. "Lei sta dicendo parolacce da mezz'ora, sta dicendo delle cose meravigliose", ci scherza su Fiorello. "Sì sì, parolacce da mezz'ora. Tutto il repertorio, proprio", ammette Amadeus che aveva cercato di far buon viso a cattivo gioco.

Niente da fare, il momento è troppo "alto" e destinato a diventare la copertina cult-trash di questa edizione del Festival. Gli ascolti sono stati deludenti (anche la finale, con 13,2 milioni di telespettatori e il 49,9% di share, è rimasta lontana dai dati dell'anno scorso), ma qualche perla il Festival è riuscita a regalarla.

Victoria dei Maneskin umilia Amadeus in eurovisione. "Degno finale di Sanremo", cosa le sfugge di bocca sul palco | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.