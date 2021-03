Sanremo 2021, Chiara Ferragni sotto accusa: "Così ha falsato i risultati". Bomba sul Festival, ecco le prove: la verità sulla "scalata" di Fedez

09 marzo 2021 a

a

a

Claudio Sabelli Fioretti critica apertamente l'atteggiamento di Chiara Ferragni nei confronti del marito Fedez, in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Soprattutto aver utilizzato l'influenza da influencer per dirottare i voti dei telespettatori sulla coppia Michielin-Fedez e aver usato anche il figlio Leone per chiedere appunto di votare il papà. "Viene imbeccato dalla mamma e dà il numero di telefono per votare e anche il codice, 11. È piccolo e già la mamma lo ha trasformato in un influencerino, tutto griffato Versace. Lei, Chiara Ferragni, promuove la piastra stiracapelli e lui cerca di far vincere al suo papà il Festival di Sanremo. E quasi ci riesce", scrive il giornalista sul Fatto quotidiano.

"Qualcosa andrà male". Fedez, la più agghiacciante delle profezie: brutta aria prima della finale

Sabelli Fioretti, in pratica, fa la cronaca dell'endorsement della Ferragni per il marito in gara alla kermesse canora. "Gira attorno al cartonato di Fedez che ha sistemato nel salone a grandezza naturale, anche quello griffato Versace, e spara la preghiera ai suoi 22 milioni di follower: 'Votiamo tutti Fede mandando un Sms con codice 11 al numero 4754751'. Vi prego, fatelo per me. Le rispondono migliaia di svalvolate rassicurandola. 'Fatto', scrive ironicamente Sabelli Fioretti.

Orietta Berti? Non proprio. Il tragico errore di Fedez: chi chiama in diretta prima della finalissima di Sanremo

Che infatti si chiede: "Con questa potenza di fuoco poteva non arrivare sul podio il suo maritino? In una notte è passato dalla diciassettesima posizione alla seconda. Diciamolo: è la vittoria di Chiara Ferragni che ha considerato il marito come un prodotto da promuovere e ha contribuito a falsare i risultati. Ma come, non si può tifare per i propri congiunti? Sì, ma c’è un limite a tutto", si chiede il giornalista. Che alla fine fa una previsione: "Vogliamo scommettere che fra una decina di anni il Festival di Sanremo lo vince il piccolo Leone?". Ai posteri l'ardua sentenza...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.