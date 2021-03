Achille Lauro, la sua società gestita da mamma? Ecco quanti milioni muove: cifre pazzesche

11 marzo 2021 a

Dietro Achille Lauro un vero e proprio business. Il cantante, prima di varcare il palco dell'Ariston, ha ben pensato di mettere su la propria holding. Una scelta dettata dalla lungimiranza? Chissà certo è che a febbraio Cristina Zambon, mamma di Lauro De Marinis (vero nome dell'artista), si è presentata davanti a un notaio. La donna è andata a Milano direttamente da Andrea Conte per dare vita a due nuove società controllate dalla De Marinis srl di cui il "performer", svela Il Tempo, ha il 95 per cento e la mamma (che ne è amministratore unico) il restante 5.

L'obiettivo della holding "l’attività di management degli artisti", ma anche "l’ideazione, la produzione e la commercializzazione di spettacoli". Per iniziare Achille Lauro e la madre hanno versato 100 mila euro di capitale sociale, il contributo d'avvio fissato dai soci. Nulla in confronto al valore stimato da Renato Bengala. Il commercialista ha infatti compilato un’apposita perizia che stima in ben 1,68 milioni di euro il valore del ramo d’azienda, i cui ricavi sono saliti dai 156mila euro del 2018 ai 564mila dello scorso anno. Ma non è tutto, perché di pari passo con la De Marinis srl la Zambon ha costituito, davanti allo stesso notaio, la De Marinis Publishing srl che ha come oggetto il business discografico, editoriale e cinematografico. Anche in questo caso il capitale di 100 mila euro è stato sottoscritto conferendo il relativo business valutato 1,53 milioni da Bengala. La madre di Lauro è così amministratore unico di entrambe le nuove società.

Intanto il cantante ha annunciato il suo prossimo disco "Lauro". Si tratterebbe del suo sesto album di inediti, con il primo che risale al 2014. L'annuncio però ha gettato i fan nel panico, attraverso la descrizione del cantante sul proprio profilo Instagram: "Il mio ultimo disco. Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi". Sarà davvero il suo ultimo disco? Vedendo i guadagni viene da pensare di no.

