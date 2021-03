Sanremo 2021, Achille Lauro e l'aria di plagio: "Attento a questa foto", beccato in flagrante da Malgioglio

Francesco Fredella 06 marzo 2021 a

"Achille Lauro, sei arrivato in ritardo": Cristiano Malgioglio tuona. E lascia tutti, di nuovo, senza parole. Dopo l’esibizione di Achille Lauro, che con i suoi quadri sta facendo discutere il Festival di Sanremo, Malgy rispolvera una foto in abito da sposa con Barbara D’Urso e tuona contro Lauro. "Nulla di nuovo", dice. Poi arrivano le parole di Amadeus, che in conferenza stampa, elogia i quadri di Achille Lauro. "Sono cinque, una vera performances artistica. Molto alta. Indipendente all’interno del Festival. Sono felice di averlo qui nel nostro gruppo di lavoro", racconta Amadeus. Ma, intanto, le parole e la foto di Malgioglio sta facendo il giro della Rete.

Il cantante, che sta per sfornare un nuovo disco, fa il tifo per Gaia (uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi). Con un post sui social, la Malgy si schiera, anzi si sbilancia, dalla parte di Gaia – che ha omaggiato nella serata delle cover Luigi Tenco con Mi sono innamorato di te.

Stasera voterà il pubblico da casa con il codice assegnato ai cantanti. Sarà assegnata la classifica dal 26esimo al quarto posto. Poi ci sarà il podio con i tre classificati e, ovviamente, il vincitore del Festival 2021. Amadeus sarà al suo terzo Festival? Non nel 2022. "Fare Sanremo è motivo di gioia e orgoglio", dice in conferenza stampa Sanremo. E nomina anche l'ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis, che volle Amadeus. Poi il grazie a Coletta. "Sono stati due Sanremo storici: dalla musica alla pandemia. Sanremo non è un programma televisivo, ma un progetto. Se un giorno la Rai vorrà affidarci il Festival di Sanremo per noi sarà una grande gioia. Ma il mio terzo festival non si farà", conclude Amadeus.

