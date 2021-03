Madame, la confessione da censura sotto alle lenzuola: "Così si sco*** di più", fino a dove si spinge

11 marzo 2021 a

a

a

Madame è stata sicuramente la rivelazione di questo Festival di Sanremo, tanto che il suo brano ora veleggia in cima alle classifiche. E in un'intervista a Il Fatto Quotidiano racconta la sua avventura e la sua parabola: "Prima sera ero me stessa ragazzina, vestita di specchi. La seconda una madre fecondata dal mondo, l’ultima l’unione di due sposi in un solo corpo. Un viaggio per superare i limiti".

"Ma ha tutto fuori?". Madame fa esplodere Sanremo. Sul palco "vestita" così, e là sopra... Tutti in tilt | Video

La cantante, come detto, è prima su Spotify e aggiunge: "Non temo di essere Madame". Sicuramente, nel corso di questi ultimi giorni, l'artista è stata sotto i riflettori per il suo arrivo sul palco dell'Ariston, dove al debutto (ma anche nelle altre serate) si è presentata a piedi scalzi. La sua canzone, Voce, ha conquistato tutti. "A ogni votazione avevo le balle girate. Sono tra gli ultimi!’, dice.

"Sono bisessuale". Mancava solo il coming out a Sanremo: chi si fa avanti a poche ore dalla finalissima

Madame, che ha rivelato di essere bisessuale, torna a parlare anche di questo tema senza freni. "Nella mia crescita voglio avere il diritto di provare e scegliere. Ho detto di essere bisessuale, sto accettando fino in fondo ciò che sono. Fluida. Se mi passa la battuta, si sco*** di più! Come farei a descrivere l’amore per una donna senza averlo mai provato? E devo innamorarmi di un uomo, per poterlo cantare", racconta Madame. Che svela pure un retroscena sul passato: "Alle medie mi vedevano strana. Al liceo ero felice, eravamo sole ragazze: fui bocciata perché concentrata sulla musica". Di lei si è parlato molto per un famoso like di Cristiano Ronaldo. Ne sono un altro. Ma stavolta di Justin Bieber. Tra l’altro spera in un remix proprio con lui.

"Ma anche i naziskin". Prego? Cosa scappa di bocca a Orietta Berti: un terremoto in diretta da Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.