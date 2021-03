Morgan, non solo foto piccanti e ricatti. L'ex Jessica Mazzoli accusa: "Grazie per..."

19 marzo 2021 a

a

a

Per la festa dei papà una pioggia di auguri. Ad andare controcorrente però c'è Jessica Mazzoli, ex di Morgan, che su Instagram ha pubblicato un messaggio di fuoco contro il cantante dal quale ha avuto una figlia. Il lungo post inizia con un "grazie per non" e poi l'elenco di quelle che Jessica definisce mancanze nei confronti di Lara, la figlia nata il 28 dicembre 2012. La coppia, da tempo separata, era già ai ferri corti. Una anno fa la Mazzoli aveva accusato l'ex di chiederle foto piccanti in cambio di denaro. Richieste a cui la Mazzoli avrebbe ceduto "perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento".

"Mi hanno impedito di fare il tampone per non farmi entrare". Morgan, pesantissime accuse alla Rai (e Sanremo)

"Già in passato mi mandava delle foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi. Stavolta però ho ceduto”, spiegava l'accaduto al settimanale Nuovo. Da qui la volontà di Jessima di chiedere l'affidamento di Lara. La situazione - aveva spiegato - è "insostenibile", per qualsiasi cosa riguardi Lara serve la "firma di Morgan": "Io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto".

"Quella canzone? Scartata già due anni fa da Baglioni". Tsunami-Morgan su Sanremo, la più grave delle accuse: l'incubo di Amadeus

Marco Castoldi, questo il nome all'anagrafe del cantante, non ha solo Lara. Morgan condivide con Asia Argento Anna Lou. Anche con l'attrice c'è stato parecchio attrito. La Argento ha confermato quanto detto dalla Mazzoli, ossia che Morgan ha pagato gli alimenti alla figlia solo il primo anno. Infine Morgan è diventato padre per la terza volta nel 2020. Dalla relazione con Alessandra Cataldo è nata Maria Eco.

"Asia Argento? Una divoratrice, ma...". Morgan choc: "Oggi sono un fantasma", la donna che l'ha ridotto così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.