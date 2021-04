Belen Rodriguez, primo bikini di primavera. Si spoglia sul balcone per Antonino, forme clamorose

03 aprile 2021 a

Fa caldo a Milano, più che primavera sembra estate. E' caldo il sole, caldo il vento. E Belen Rodriguez non può fare altro che spogliarsi e mettersi in bikini per far vedere le sue forme incredibili. Eccola quindi mentre esce sul balcone con un micro costumino con l'immancabile telefonino in mano per farsi dei selfie da mostrare ai suoi fan. Sui social quindi si vede con il suo bellissimo pancione e un fisico tonico e asciutto. Seguita dal suo fidanzato Antonino Spinalbese che si toglie la maglietta e si mette a mangiare mentre la showgirl argentina lo filma con gli occhi a cuoricino.

Del resto Belen Rodriguez è al settimo cielo: ha un nuovo amore, una bimba in arrivo, e un bellissimo figlio, Santiago, avuto con il suo ex marito Stefano De Martino. La showgirl non può che mostrare a tutti la sua gioia, espressa anche attraverso le forme arrotondate del suo corpo. Innamorata persa del suo Antonino, Belen Rodriguez mostra ai follower i momenti belli della sua vita con il fidanzato. Con cui preparano servizi fotografici, registrano filmati, si fanno le coccole e si scambiano effusioni.

Con la coppia c'è anche Santiago che ha subito capito che la storia d'amore di sua mamma con Spinalbese poteva funzionare: “Quando ha rivisto sorridere la mamma per lui è stata una liberazione. Mi ha detto: questa persona è giusta. E io mi sono fidata di lui”. "Santiago è la fotocopia del padre" ha detto Belen Rodriguez in una recente intervista. Speriamo però che la sua seconda figlia, che si chiamerà Luna Marie, somigli alla sua meravigliosa mamma.

