Che tempo che fa, Filippa Lagerback devastata: "Dolori lancinanti". Occhio alle gambe, ciò che nessuno aveva mai notato

Dietro ai sorrisi radiosi e ai modi garbati di Filippa Lagerback a Che tempo che fa si nascondono "dolori lancinanti" e una sofferenza fisica difficilmente immaginabile. A rivelarlo è la stessa ex modella svedese, moglie di Daniele Bossari, e da anni spalla di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel loro peregrinare tra tutte le reti Rai, dall'esplosione su Rai3 alla promozione "politica" su Rai1, fino al declassamento altrettanto "politico" su Rai2 per finire con il ritorno all'ovile sul terzo canale di viale Mazzini.

In 16 anni di assidua e affezionata presenza in video, sempre lontana dal gossip e dal pettegolezzo sguaiato (un caso più unico che raro nel piccolo schermo italiano), Filippa ha dovuto sempre fare i conti con un grave problema alla schiena che le ha spesso provocato fitte difficilmente gestibili, a volte "insopportabili". "Pochi sanno che da sempre soffro di dolori lancinanti che non mi danno pace - ha spiegato la Lagerback, 47 anni, in una sorprendente intervista al settimanale TvMia -. Fin da ragazzina soffro di dolori alla schiena". "Un giorno l’ennesimo fisioterapista dopo una visita accurata mi ha detto che tutto dipende dalla mia gamba destra che è più lunga dell’altra. E questo genera i dolori". Con il tempo, sottolinea, "ho imparato a conviverci. Ora sono tranquilla, mi tengo la mia gamba più corta dell’altra ed il mio mal di schiena. Anche se in tv a volte soffro, sono irrigidita".

Appuntamento dunque per domenica sera, 11 aprile, con Fazio e i suoi ospiti (tra i quali spiccano la cantante Noemi, fresca di esperienza al Festival di Sanremo, e soprattutto il brasiliano Pelè, l'indimenticabile O Rey del calcio mondiale). E se vedrete la Lagerback un po' impettita, da questo momento saprete che non si tratterà, come molti critici malignavano, della proverbiale "rigidità" nordica.

