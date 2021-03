Striscia la Notizia, il retroscena su Alessia Marcuzzi da Fabio Fazio: "Strana coincidenza"

29 marzo 2021 a

a

a

L’ospitata di Alessia Marcuzzi a Che tempo che fa su Rai 3 ha fatto parecchio discutere. Soprattutto perché la popolare conduttrice di Canale 5 e Italia 1 ha parlato, tra le altre cose, anche della sua linea di prodotti per il corpo, lanciata da poco. Sono partite così critiche a raffica contro il servizio pubblico. A puntare il dito contro il programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto è stato anche Striscia la Notizia.

"Quando Michelle Hunziker aveva le doglie.". L'ha fatto davvero? Gerry Scotti, indiscreto impensabile

In un servizio del tg satirico, l’inviato Pinuccio ha fatto notare come la Rai sia stata molto generosa con l’ex timoniera dell’Isola dei Famosi. “La tv di Stato è generosa, non aveva i soldi ed è andata là Alessia”. L’inviato inoltre ha svelato anche un retroscena: “La Marcuzzi, Fazio e la Littizzetto hanno lo stesso agente, ossia Giuseppe Caschetto”, noto manager di diversi vip.

"Posseduta da Satana". Orrore contro Michelle Hunziker, il punto più basso: "Come le streghe nel Medioevo"

Pinuccio, insomma, ha voluto sottolineare la strana coincidenza: tutti e tre i vip coinvolti nel “siparietto delle creme marcuzziane” sono rappresentati dalla medesima agenzia. Qualche giorno fa la Marcuzzi era stata al centro delle polemiche per un altro motivo: alcuni utenti su Instagram avevano puntato il dito contro la campagna di sponsorizzazione dei suoi prodotti per il corpo, gli stessi di cui si è parlato a Che Tempo Che Fa. Motivo? La conduttrice, in alcuni scatti, si è mostrata senza veli, con altre persone.

"Adesso la deve piantare". Elisabetta Gregoraci brutalizzata da Pretelli, senza precedenti: il gesto che lo fa sbroccare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.